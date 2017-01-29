أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة

قناة الأقصى - وكالات

أعلنت اللجان الشعبية في البلدات الفلسطينية بالداخل، عن تجهيز ثلاثة منازل متنقلة لأهالي قرية أم الحيران، وذلك لإيواء العائلات التي تعيش في الخيام عقب جريمة الهدم التي طالت 12 منزلا و8 منشآت زراعية واستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي تجهيز هذه المباني استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته اللجنة المحلية بأم الحيران والتي شرعت ببناء المنازل المهدمة، حيث سلم أمس الجمعة مبنى أنجزه أهل الخير وبتبرعات من قرية عارة، على أن يسلم منزل ثان بتبرعات من أهالي عرعرة، وحتى الإثنين سيسلم منزل ثالث من أهالي عبلين.

وتبرع عدد من الشبان الجمعة والسبت، من قرية دير حنا في الجليل ببناء بيت كامل رغم الطقس العاصف، كما حضر عدد من أهالي الطيبة وسخنين وعرابة والرامة وغيرها وتجندوا من أجل إعادة بناء المنازل التي تم هدمها.

ويواجه أهالي قرية أم الحيران بالنقب أحوال الطقس العاصفة والبرد القارس بخيام بالكاد تصمد وتحميهم، وقد أبقتهم قوات الهدم والدمار الإسرائيلية بالعراء دون مأوى يقيهم الأمطار وشدة البرودة.