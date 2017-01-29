الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور : أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة

الأحد 29 يناير 2017 10:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة

قناة الأقصى - وكالات

أعلنت اللجان الشعبية في البلدات الفلسطينية بالداخل، عن تجهيز ثلاثة منازل متنقلة لأهالي قرية أم الحيران، وذلك لإيواء العائلات التي تعيش في الخيام عقب جريمة الهدم التي طالت 12 منزلا و8 منشآت زراعية واستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي تجهيز هذه المباني استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته اللجنة المحلية بأم الحيران والتي شرعت ببناء المنازل المهدمة، حيث سلم أمس الجمعة مبنى أنجزه أهل الخير وبتبرعات من قرية عارة، على أن يسلم منزل ثان بتبرعات من أهالي عرعرة، وحتى الإثنين سيسلم منزل ثالث من أهالي عبلين.

وتبرع عدد من الشبان الجمعة والسبت، من قرية دير حنا في الجليل ببناء بيت كامل رغم الطقس العاصف، كما حضر عدد من أهالي الطيبة وسخنين وعرابة والرامة وغيرها وتجندوا من أجل إعادة بناء المنازل التي تم هدمها.

ويواجه أهالي قرية أم الحيران بالنقب أحوال الطقس العاصفة والبرد القارس بخيام بالكاد تصمد وتحميهم، وقد أبقتهم قوات الهدم والدمار الإسرائيلية بالعراء دون مأوى يقيهم الأمطار وشدة البرودة.

أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة
أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة
أهالي الداخل يبدأون بإعادة بناء قرية أم الحيران المنكوبة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
2017012371922

مسيرة سيارات بالداخل المحتل تنديدا بجريمة أم الحيران

تظاهرة حاشدة بالداخل المحتل نصرة لأم الحيران ورفضا للهدم
الشهيد

كشف تفاصيل حقيقة استشهاد أبو القيعان في أم الحيران
اعتصام

الاحتلال يفرق نشطاء قرية "باب الشمس"
مظاهرة لحماس جباليا شمال قطاع غزة

مظاهرة لحماس بمخيم جباليا احتجاجاً على جرائم الاحتلال بقرية أم الحيران

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجنين
منذ 22 ساعة

٢٨٥ عملية فدائية ضد الاحتلال منذ 15 شهرا
منذ الأمس

مناورات ضخمة لجيش الاحتلال حول غزة
منذ 20 ساعة

الرئيس الأمريكي يحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية
منذ الأمس

مصر تفتح معبر رفح بعد إغلاق استمر 40 يوما
منذ الأمس

الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من طولكرم والخليل

مقالات

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

علاء الريماوي
لقاء هنية أمني بامتياز

لقاء هنية أمني بامتياز

مصطفى الصواف
مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

د. عماد الحديدي
واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

د. محمود العجرمي