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5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 29 يناير 2017 09:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الأحد 29 يناير، خمسة أسرى من الضفة المحتلة أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من مدينة رام الله الأسير فايز زكي فايز خواجة (39 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير غسان تيسير محمد درويش (31 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير عثمان محمد جبران زيادة (31 عامًا) المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير إبراهيم مفلح صالح أبو زيادة (30 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس الأسير حمزة يوسف عارف الحاج محمد (31 عامًا) المحكوم بالسجن 33 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

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