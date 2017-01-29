البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن فلسطين

قناة الأقصى - فلسطين



أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أحمد رسلان بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن سلفًا بشأن تجريم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وطالب رسلان مجلس الأمن بمتابعة قراراته، خاصة أن الاحتلال الصهيوني صادق على بناء مستوطنات جديدة بالقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي التي القاها أمس السبت أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليًا في باماكو عاصمة جمهورية مالي.

وأدان رسلان، بشدة التوسع الاستيطاني للاحتلال، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته بمختلف الوسائل والسبل لتحرير الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى بالسجون الصهيونية خاصة من النساء والأطفال.

وقال إن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الدقة تمر بها عدد من الدول الإسلامية، وظروف دولية شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن التحريف المتعمد لبعض نصوص ديننا الإسلامي الحنيف لخدمة جماعات تكتسى بغطاء الدين، عرّض عالمنا الإسلامي لكثير من الابتلاءات والإضرابات والنزاعات والصراعات والحروب.

وأضاف أن ذلك الأمر يحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعميق القيم الإسلامية، مؤكدًا أن الحل الحضاري والتوافقي مرجعية تحتذى في حل النزاعات التي تنخر في جسد الأمة الإسلامية في أكثر من دولة، كما هو الحال المؤلم في سورية والعراق وليبيا واليمن والصومال.