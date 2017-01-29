الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن فلسطين

الأحد 29 يناير 2017 08:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن فلسطين

قناة الأقصى - فلسطين 
 

أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أحمد رسلان بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن سلفًا بشأن تجريم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

 وطالب رسلان مجلس الأمن بمتابعة قراراته، خاصة أن الاحتلال الصهيوني صادق على بناء مستوطنات جديدة بالقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي التي القاها أمس السبت أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليًا في باماكو عاصمة جمهورية مالي.

وأدان رسلان، بشدة التوسع الاستيطاني للاحتلال، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته بمختلف الوسائل والسبل لتحرير الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى بالسجون الصهيونية خاصة من النساء والأطفال.

وقال إن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الدقة تمر بها عدد من الدول الإسلامية، وظروف دولية شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن التحريف المتعمد لبعض نصوص ديننا الإسلامي الحنيف لخدمة جماعات تكتسى بغطاء الدين، عرّض عالمنا الإسلامي لكثير من الابتلاءات والإضرابات والنزاعات والصراعات والحروب.

وأضاف أن ذلك الأمر يحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعميق القيم الإسلامية، مؤكدًا أن الحل الحضاري والتوافقي مرجعية تحتذى في حل النزاعات التي تنخر في جسد الأمة الإسلامية في أكثر من دولة، كما هو الحال المؤلم في سورية والعراق وليبيا واليمن والصومال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

منخفض أجنادين القطبي في ضيافة فلسطين المحتلة
اعتداء

الأمن الفلسطيني يخلص 3 جنود ومستوطن قرب نابلس

أسرى فلسطين: الاحتلال يسعى لقهر الأسرى من خلال سياسة العزل الانفرادي

أسرى فلسطين: الاحتلال اعتمد 8 قوانين بحق بالأسرى خلال 2016
الوزير مأمون أبو شهلا تلفزيون فلسطين

تلفزيون فلسطين يحرض على أنفاق المقاومة مستخدماً تصريحات قادة صهاينة

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

شهيد و5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال بجنين
منذ 21 ساعة

٢٨٥ عملية فدائية ضد الاحتلال منذ 15 شهرا
منذ الأمس

مناورات ضخمة لجيش الاحتلال حول غزة
منذ 19 ساعة

الرئيس الأمريكي يحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية
منذ 22 ساعة

مصر تفتح معبر رفح بعد إغلاق استمر 40 يوما
منذ الأمس

الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من طولكرم والخليل

مقالات

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

علاء الريماوي
لقاء هنية أمني بامتياز

لقاء هنية أمني بامتياز

مصطفى الصواف
مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

د. عماد الحديدي
واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

د. محمود العجرمي