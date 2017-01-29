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الاحتلال يستدعي والد الشهيد "الحلبي"

الأحد 29 يناير 2017 08:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يستدعي والد الشهيد "الحلبي"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

استدعت مخابرات الاحتلال الصهيوني، الأحد، والد الشهيد مهند الحلبي من قرية سردا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للتحقيق معه في سجن "عوفر".

وقال شفيق الحلبي إن ضابطًا صهيونيا اتصل به مساء أمس هاتفيًا طالبًا منه الحضور الساعة التاسعة صباحًا لسجن "عوفر" للتحقيق في عدة مواضيع، دون الكشف عن سبب الاستدعاء.

وأشار إلى أن الضابط أعاد الاتصال منتصف الليل وطلب الحضور الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت والدة الشهيد الحلبي قبل عدة شهور في مركز توقيف جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت شقيقه محمد قبل أربعة شهور.

وقتل صهيونيان اثنان واصيب آخران في عملية طعن نفذها الحلبي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة في 3/10 من عام 2015.

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