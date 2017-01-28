مهجرو مخيم خان الشيح بإدلب يطلقون نداء مناشدة للأونروا

أطلق المهجرون الفلسطينيون بسوريا من أبناء مخيم خان الشيح في إدلب وريفها، نداء مناشدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن تتحمل مسؤولياتها تجاههم.

وشدد المهجرون مع بدء توزيع "الأونروا" مساعداتها المالية للدورة الأولى لعام 2017 إلى ضرورة شملهم بتلك المساعدات وإيصالها لهم.

وقال أحد المهجرين لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا "إنهم يفتقدون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، حيث يجدون صعوبات كبيرة في تأمين منازل لهم إضافة إلى غلاء إيجاراتها، كذلك يعانون من عدم توفر الماء، وتواصل قطع الكهرباء".

ويعاني سكان محافظة إدلب بالأصل من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ونقص شديد في تأمين الخدمات الصحية للمدنيين، وقصف البنية التحتية من مشافي ومدارس تعليمية ومنشآت، وضعف الإمكانيات على كافة الأصعدة والمجالات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والسكنية، الأمر الذي انعكس سلباً على المهجرين الفلسطينيين من مخيم خان الشيح.

فيما انتشرت دعوات بين الأهالي عموماً والمهجرين خصوصاً لخفض إيجارات البيوت قدر المستطاع، والاستغناء عنها إن أمكن، فغالبية المهجرين يعيشون على المساعدات المقدمة لهم من بعض المؤسسات، في ظل انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة في غالبية أنحاء البلاد.

يشار إلى أن حوالي (2500) لاجئ فلسطيني هجروا قسراً من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بدءاً من يوم الاثنين 28 تشرين الثاني 2016، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح والمناطق المحيطة به.