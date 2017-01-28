تشييع جثمان الشهيدة مجد الخضور بالخليل

قناة الأقصى - الخليل

شيعت جماهير محافظة الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيدة مجد عبد الله الخضور (18 عاما)، في بلدة بني نعيم، جنوب الضفة المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وصولا إلى منزل الشهيدة، وبعد إلقاء ذويها نظرة الوداع الأخيرة عليها، أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد الصحابة، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في البلدة، بمشاركة رسمية وشعبية.

وردد المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف عدة أحياء في مدينة الخليل، هتافات منددة بالجرائم الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين، داعين دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل.

وارتقت الشهيدة الخضور، عندما أطلق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص عليها قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، بزعم تنفيذها عملية دعس مستوطنين في شهر يونيو العام الماضي، وهي متزوجة وأم لطفلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في ثلاجاتها جثماني شهيدين من محافظة الخليل، وهما محمد الطرايرة، ومحمد الفقيه.