4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

دخل أربعة أسرى فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، السبت، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفادت "إذاعة صوت الأسرى" المتخصصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن الأسير وليد إبراهيم خميس الحج من مدينة رام الله، والمحكوم بالسجن 23 عاما، ومعتقل منذ عام 2003، أمضى اليوم 14 عامًا في السجون الصهيونية.

في حين أشارت إلى أن الأسير حسام زهدي داوود شاهين (30 عامًا)، من القدس المحتلة، المحكوم بالسجن 22 عاما، ومعتقل منذ عام 2005، دخل اليوم عامه الثالث عشر في سجون الاحتلال.

وأضافت، أن الأسير شريف سليمان فريد رداد (34 عامًا) من مدينة طولكرم، المعتقل منذ عام 2005، ومحكوم بالسجن 17 عامًا، أمضى اليوم اثني عشر عاما في السجون الصهيونية.

وأشارت إلى أن الأسير محمد سالم علي أبو عيدة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، دخل اليوم عامه الثاني عشر في سجون الاحتلال، لافتة إلى أنه ورزق قبل أسبوعين بطفله البكر "أحمد" عن طريق نطفة مهربة.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 7 آلاف أسير في نحو 22 سجنا، في ظل ظروف حياتية صعبة، بينهم 49 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.