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٢٨٥ عملية فدائية ضد الاحتلال منذ 15 شهرا

السبت 28 يناير 2017 12:50 م بتوقيت القدس المحتلة

٢٨٥ عملية فدائية ضد الاحتلال منذ 15 شهرا

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

ذكرت قوات الاحتلال الصهيوني، أن 285 عملية فدائية نُفذت ضد الجيش والمستوطنين في الضفة المحتلة، منذ بدء انتفاضة القدس، في الأول من أكتوبر 2015.

واستعرض بيان قوات الاحتلال العمليات الفدائية التي تخللت انتفاضة القدس منذ أكتوبر ٢٠١٥ حتى نهاية ٢٠١٦، حيث نفذت المقاومة ١٤٣ عملية طعن فدائية، ٨٩ عملية إطلاق نار، ٣٩ عملية دعس، وتسع عمليات زرع وإلقاء عبوان ناسفة.

وذكر التقرير أن 81% من العمليات الفدائية نفذت على أهداف عسكرية لجيش الاحتلال.

ولفت البيان إلى أن القوات أغلقت 43 ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية، بينما صودرت 450 قطعة سلاح مختلفة.

أما عن عمليات إلقاء الحجارة، أوضح بيان الجيش أن 826 عملية إلقاء للحجارة سلجت في النصف الثاني من عام ٢٠١٦.

وذكرت قوات الاحتلال أنها هدمت ٤٠ منزلا تعود لعائلات منفذي العمليات الفدائية في الضفة والقدس، في حين اعتقلت 3369 مواطنا.

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