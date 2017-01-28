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حماس تعزي الشيخ سلمان العودة بوفاة زوجته ونجله

السبت 28 يناير 2017 11:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تعزي الشيخ سلمان العودة بوفاة زوجته ونجله

قناة الأقصى - غزة

عزت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ سلمان العودة بوفاة زوجته ونجله بحادث سير في السعودية.

وقالت الحركة في برقية تعزية، "نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم شيخنا الفاضل الصبر والسلوان، ونسأل الله عز وجل شفاء عاجلا لنجله المصاب".

وتوفيت زوجة الداعية السعودي سلمان العودة وأحد أبنائه في حادث مروري وقع مساء الأربعاء الماضي إثر اصطدام سيارتهما بشاحنة.

ونعى العودة في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر زوجته وكتب يرثيها "حين رحلت أدركت أني لا أستحقك، اللهم في ضيافتك وجوارك".

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