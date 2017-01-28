الطقس:جو شديد البرودة وأمطار على مختلف المناطق

قناة الأقصى - الأرصاد الجوية



قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت غائما وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتسقط الأمطار، بإذن الله، فوق مختلف المناطق.

وتوقعت "الأرصاد الجوية"، أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في حين تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو يوم غد الأحد غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، في حين يكون يوم الاثنين صافيا بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء المقبل، فذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون غائما جزيا إلى غائم وباردا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، كما حذرت من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي الأحد والاثنين.