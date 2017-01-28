مناورات ضخمة لجيش الاحتلال حول غزة

قناة الأقصى - غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المقرر أن يبدأ الجيش الصهيوني بمناورات عسكرية كبيرة بمناطق ما يسمى "غلاف قطاع غزة"؛ بدءًا من غدٍ الأحد ولمدة أسبوع.

وحسب ما ذكرت مواقع عبرية فإن المناورات ستشمل أيضًا "الجبهة الداخلية" للكيان وفرق الإسعاف والطوارئ وسيلاحظ حركة نشطة للأمن الصهيوني.

وأكدت المواقع أنه سيلاحظ خلال التدريبات حركة نشطة للآليات العسكرية والآليات التي تستخدمها فرق الإنقاذ، بينما ستسمع أصوات انفجارات في المنطقة.

ويجري جيش الاحتلال بشكل شبه دوري مناورات عسكرية بغلاف القطاع، والتي يقول إنها تأتي ضمن الخطط المقررة والمعدة للحفاظ على جاهزية القوات لأي طارئ.