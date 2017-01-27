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الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من طولكرم والخليل

الجمعة 27 يناير 2017 09:32 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من طولكرم والخليل

سلمت سلطات الاحتلال الصهيوني، الجمعة،  جثمانيْ شهيدين فلسطينيّيْن بعد احتجازهما في معهد الطب العدلي “أبو كبير” في مدينة "تل أبيب" منذ شهريْ حزيران/ يونيو الماضي (2016)، وكانون ثانٍ/ يناير الجاري.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سّلمت الشهيدة مجد عبد الله الخضور (19 عاماً) لذويها في موقع الارتباط العسكري الصهيوني جنوبي مدينة الخليل، حيث نقلت عبر سيارة الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" باتجاه المشفى الأهلي في المدينة.

وكانت الشهيدة الخضور قد استشهدت بإطلاق النار عليها بعد تنفيذها عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين، وذلك في الـ24 من شهر حزيران/ يونيو 2016.

وذكرت المصادر المحلية،أنه ستُشيّع وتدفن الشهيدة الخضور يوم غدٍ السبت في بلدتها بني نعيم قضاء الخليل.

كما سلّمت قوات الاحتلال الشهيد نضال داود مهداوي (44 عاماً) من حاجز عناب شرق بلدة عنبتا قضاء مدينة طولكرم، وشُيّع جثمانه في موكب رسمي وشعبي.

ونقلت الجثمانَ سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت؛ لإجراء الفحوصات الطبية قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه في ضاحية شويكة.

واستشهد مهداوي برصاص قوات الاحتلال قبل 10 أيام عند ما تسمى البوابة 104 غرب مدينة طولكرم، بذريعة محاولة طعن، أثناء عودته من بلدة باقة الغربية داخل أراضي العام 48، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

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