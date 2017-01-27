إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرتي بلعين وكفر قدوم بالضفة

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بعدما قمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، مسيرتي بلعين وكفر قدوم، المناهضتين للاستيطان في رام الله وقلقيلية بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرة بلعين الأسبوعية الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري؛ ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مركز القرية عقب صلاة الجمعة، الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال.

إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال الصهيوني المشاركين في المسيرة الأسبوعية لقرية كفر قدوم بقلقيلية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بإعادة فتح الشارع الرئيس للقرية المغلق منذ 14 عاماً.

وقال مرسلنا، إن قوات الاحتلال استهدفت الأطفال ومنازل المواطنين خلال قمعها المسيرة السلمية الأسبوعية، مطالبا بالتدخل العاجل لمنع تعرض القرية لأشكال التصعيد المختلفة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع خمس إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة.