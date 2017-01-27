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إطلاق نار على سيارة للمستوطنين قرب رام الله

الجمعة 27 يناير 2017 03:52 م بتوقيت القدس المحتلة

إطلاق نار على سيارة للمستوطنين قرب رام الله

أطلق مقاومون النار تجاه سيارة للمستوطنين قرب بلدة نعلين غربي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

ووفق مصادر عبرية؛ فإن عيارات نارية أصابت سيارة المستوطنين دون تسجيل إصابات.

وهرعت قوات كبيرة من قوات الاحتلال إلى المنطقة وباشرت بعمليات تمشيط بحثا عن مطلقي النيران.

وكانت قوة صهيونية، تعرضت مساء أمس الخميس، لإطلاق نار قرب مستوطنة "رحيق نفيه" شرقي رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

سبق ذلك، تعرض مركبات صهيونية ظهر الخميس لإطلاق نار فلسطيني على تقاطع أمني قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

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