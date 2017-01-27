الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

لدى وصوله غزة

بالصور : هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية

الجمعة 27 يناير 2017 03:39 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية.

وأكد هنية، في تصريح صحفي، لدى وصوله غزة ظهر اليوم الجمعة، أن الحركة ستستمر في تطوير هذه العلاقة وتطويرها وتعزيزها، بما يرسخ طبيعة العلاقة التاريخية بين الشعبين والجوار الإقليمي الوازن الذي تمثله مصر.

وكما لفت إلى ضرورة التجاوب مع كل النداءات المتعلقة بتحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية.

وكان وفد حركة حماس الذي ترأسه هنية أنهى يوم أمس الخميس زيارة ناجحة إلى مصر، حيث جرت لقاءات مثمرة مع وزير المخابرات المصرية وعدد من المسؤولين.

هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية
هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية
هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية
هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
images (1)

لقاء هنية أمني بامتياز
هنية وأمير قطر

هنية يبحث مع أمير دولة قطر أزمة الكهرباء في قطاع غزة
اسماعيل هنية

هنية: معركة الفرقان شكلت محطة مهمة في طريق تحرير القدس وفلسطين

حماس: معنيون بتطوير العلاقة مع مصر
thumb

هنية يزور السفارة الفلسطنية بدولة قطر

الأخبار الرئيسية

منذ 6 دقائق

إطلاق نار على سيارة للمستوطنين قرب رام الله
منذ ساعة

هنية يصل غزة بعد جولة خارجية استمرت 5 أشهر
منذ 15 ساعة

حماس: وفدٌ من الحركة ينهي زيارة ناجحة لمصر
منذ 13 ساعة

إصابات بمواجهات عنيفة مع الاحتلال بمخيم جنين
منذ 10 ساعات

تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
منذ 18 ساعة

فتح معبر رفح السبت لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين

مقالات

لقاء هنية أمني بامتياز

لقاء هنية أمني بامتياز

مصطفى الصواف
مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

د. عماد الحديدي
واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

د. محمود العجرمي
لهذا ستظل المصالحة متعثّرة

لهذا ستظل المصالحة متعثّرة

لمى خاطر