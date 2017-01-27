هنية: العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية.

وأكد هنية، في تصريح صحفي، لدى وصوله غزة ظهر اليوم الجمعة، أن الحركة ستستمر في تطوير هذه العلاقة وتطويرها وتعزيزها، بما يرسخ طبيعة العلاقة التاريخية بين الشعبين والجوار الإقليمي الوازن الذي تمثله مصر.

وكما لفت إلى ضرورة التجاوب مع كل النداءات المتعلقة بتحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية.

وكان وفد حركة حماس الذي ترأسه هنية أنهى يوم أمس الخميس زيارة ناجحة إلى مصر، حيث جرت لقاءات مثمرة مع وزير المخابرات المصرية وعدد من المسؤولين.