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هنية يصل غزة بعد جولة خارجية استمرت 5 أشهر

الجمعة 27 يناير 2017 02:58 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يصل غزة بعد جولة خارجية استمرت 5 أشهر

وصل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى اليوم، لغزة عبر معبر رفح البري.

وذكر مراسلنا، أن هنية وصل رفقة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، عبر معبر رفح البري، الذي فتح استثنائيا لعودتهم، فيما من المقرر أن يفتح غدا ثلاثة أيام للحالات الإنسانية.

واختتم هنية ووفد من حركة حماس جولته بزيارة لمصر الشقيقة، التي استغرقت عدة أيام، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع المسؤولين المصريين، بحسب ما ذكرت الحركة في بيانها مساء أمس الخميس.

وغادر هنية قطاع غزة، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر معبر رفح البري، الواصل مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وبعد 12 يومًا توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء لقاءات مع قيادة "حماس" هناك، فيما أجرى العديد من اللقاءات بما فيها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان.

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