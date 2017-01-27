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بالصور : تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية

الجمعة 27 يناير 2017 05:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية

قناة الأقصى - تونس

نوقش مساء الأربعاء الماضي، دراسة وأطروحة الغواصة للشهيد المهندس القسامي التونسي محمد الزواري، حيث مُنح شهادة الدكتوراه الفخرية بمدينة صفاقس التونسية .

وذكرت مصادر تونسية لموقع كتائب القسام، أنه قد وضع مجسم لطائرة بدون طيار تخليداً للشهيد المهندس في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.

كما أعلن عن إطلاق جائزة الشهيد محمد الزواري السنوية للعلوم، بحضور والي صفاقس ورئيس جامعة صفاقس ورئيس بلدية صفاقس الكبرى.

وكانت كتائب القسام أكدت أن الزواري اغتيل على يد الموساد الصهيوني يوم الخميس الموافق 15/12/2016م في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية.

وكشفت أن الشهيد القائد المهندس هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دورها الذي شهدته الأمة وأشاد به الأحرار في حرب العصف المأكول عام 2014م.

تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
تونس: منح الشهيد الزواري شهادة الدكتوراه الفخرية
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