مقتل مستوطنين وإصابة 7 بانقلاب حافلتهم في الضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

لقي مستوطنان على الأقل مصرعهما، وأصيب سبعة آخرون، فجر الجمعة، إثر انقلاب حافلة تابعة لشركة "ايجد" الصهيونية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله في الضفة المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الحافلة سقطت في وادٍ عميق، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات خطيرة في صفوف المستوطنين.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا بسبب تساقط الأمطار وسقوط الحافلة في منطقة وعرة، مما استدعى تدخل الطائرات التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى "بيلنسيون" في "بتاح تكفا"، و"تل هشومير" في مدينة القدس.