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والاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور

حماس: وفدٌ من الحركة ينهي زيارة ناجحة لمصر

الجمعة 27 يناير 2017 12:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: وفدٌ من الحركة ينهي زيارة ناجحة لمصر

قناة الأقصى – غزة

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي اختتم زيارة ناجحة لدولة مصر، جرى خلالها عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين لبحث ملفات مهمة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، إن وفد الحركة الذي ضم هنية، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، أجرى سلسلة لقاءات مثمرة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي.

وأضافت أن الوفد بحث مع المسؤولين المصريين عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، وصعيد العلاقات الثنائية، كما تم بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الصهيوني، وما خلّفه من معاناة شديدة شملت حياة أهلنا في القطاع.

وأوضحت حماس أن اللقاءات تطرقت إلى الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر، حيث أكد الوفد على سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك؛ والتأكيد على أن دماء المصريين وأبناء أمتنا جميعاً عزيزة على شعبنا الفلسطيني.

واستمع الوفد إلى رؤية مصر التي شرحها وزير المخابرات العامة تجاه كافة الملفات التي تم تناولها خلال هذه الزيارة، وأمِلت حماس أن يكون لهذه الرؤية انعكاساتها الإيجابية على الشعبين المصري والفلسطيني، وعلى القضية الفلسطينية، وأهل قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أن الوفد اتفق مع الوزير المصري على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية؛ وخاصةً ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث وتفاعلات.

وعبّر رئيس وأعضاء وفد الحركة الزائر عن شكرهم لوزير المخابرات المصرية ومساعديه على الحفاوة والاهتمام الذي حظي به الوفد، متمنين لمصر الشقيقة الأمن والأمان وما فيه صالح شعبها الكريم وموقعها الريادي إقليمياً ودولياً.

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