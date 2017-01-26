الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "مهداوي"

قررت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد نضال داود مهداوي (34 عامًا) لذويه في ضاحية شويكة بطولكرم، بعد احتجازه 10 أيام.

وأفادت مصادر محلية في طولكرم، بأن الاحتلال أبلغ الارتباط المدني نيته تسليم جثمان الشهيد مهداوي، عصر يوم غدٍ الجمعة، على حاجز جبارة المعروف لدى الاحتلال بالبوابة (407).

وأكدت المصادر، أن الجانب الفلسطيني سيتسلم جثمان الشهيد نضال مهداوي، ومن ثم سيُنقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، قبل نقله إلى ذويه في ضاحية شويكة.

وكان الشهيد نضال مهداوي قد ارتقى برصاص جنود الاحتلال على حاجز "نتساني عوز" المعروف بالبوابة (104) بطولكرم، بتاريخ 17 يناير الجاري، بذريعة محاولة طعن.