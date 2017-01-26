الاحتلال ينتهي من اختبار منظومة "مقلاع داوود" للدفاع الصاروخي

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



صرحت وزارة الارهاب الصهيونية ، أنها أكملت بنجاح اختباراتها على نسخة متطورة من منظومة اعتراض الصواريخ المتوسطة المدى التي تطورها بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بالوزارة إنه جرى الانتهاء من اختبار نسخة أولية من "مقلاع داوود" في ديسمبر/ كانون الأول 2015 وجرى تسليمها لسلاح الجو الصهيوني لكن لم يعلن بعد عن تشغيلها.

وسيسد "مقلاع داوود" الفجوة التشغيلية بين منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى المنشورة بالفعل ومنظومة "أرو" لاعتراض الصواريخ الباليستية وكلتاهما في الخدمة.

والمنظومة مصممة لإسقاط صواريخ يتراوح مداها من 100 إلى 200 كم، مثل تلك التي في ترسانة "حزب الله" والتي خاضت آخر حرب ضد العدو الصهيوني في عام 2006 أو طائرات أو صواريخ كروز على ارتفاعات منخفضة.

وتسلم الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي منظومتها للدفاع الصاروخي أرو-3 التي مولتها الولايات المتحدة وهو ما يوسع قدراتها إلى الفضاء الخارجي على غرار "حرب النجوم" حيث يمكن تدمير الصواريخ الطويلة المدى بأمان.