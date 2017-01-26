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بدران: شعبنا لن يملّ من التضحية ومقاومة الاحتلال

الخميس 26 يناير 2017 01:40 م بتوقيت القدس المحتلة

بدران: شعبنا لن يملّ من التضحية ومقاومة الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، أن أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر لا يمكن أن يملّوا في أي وقت من الأوقات من التضحية والمقاومة ومقارعة الاحتلال، مشيدًا بالعمليتين البطوليتين اللتين وقعتا مساء أمس بمحيط محافظة رام الله.

وشدد بدران على أن الاحتلال ومستوطنيه سيبقون على الدوام هدفًا للشباب المقاوم الذي يعرف كيف يردّ على الجرائم المتصاعدة بحق شعبه الأعزل.

وحيّا بدران مخيم قلنديا الصابر بأهله، والذي يُعد مدرسةً في الإقدام والتضحية، مبيناً أن عملية الدعس التي نفذها الشهيد حسين سالم أبو غوش، تزامنت مع الذكرى السنوية لعملية الطعن المزدوجة التي نفذها الشهيدان حسين محمد أبو غوش وإبراهيم علان في مستوطنة بيت حورون العام المنصرم.

كما أشاد الناطق باسم الحركة بالارتفاع الملموس في عمليات إطلاق النار التي ينفذها المقاومون في مختلف مدن الضفة المحتلة والتي تنفذ بالرغم من الإجراءات المشددة التي اتبعها الاحتلال من إغلاق ورشات الحدادة والتصنيع المحلي للأسلحة.

وتابع "يبقى اللوم قائمًا على من يمتلكون سلاح الأجهزة الأمنية بالسلطة، ولا يحركون ساكنًا أمام ما يقترفه الاحتلال بحق شعبنا، فمن العار على ذاك السلاح أن يبقى ساكنًا، في وقت يقاتل فيه الشباب لتصنيع ما يمكنهم من سلاح بدائي".

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