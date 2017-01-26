والد الجندي "هدار": على الكنيست إرجاع أبنائنا لبيوتهم

طالب "سمحاه غولدن"، والد الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية بغزة "هدار غولدن"، الكنيست الصهيوني بضرورة التحرك للضغط على الحكومة لإعادة ابنه الأسير.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن والد الجندي هدار الأسير لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، قوله إنه بعد سنتين فإن الحكومة لم تفعل شيئا، وقد جاء الوقت كي يقف الكنيست للعمل على إعادة الجنود إلى بيتهم.

وأوضحت القناة أن كلام والد غولدن جاء بعد جلسة له مع مجموعة تشكلت لإعادة الجنود الأسرى.

و أضاف جولدن، على الكنيست أن تدفع الحكومة للعمل على إعادة الجنود.

وأعلنت كتائب القسام عن أسرها عددا من الجنود الصهاينة، رافضة تقديم أي معلومات متكاملة حول عددهم، أو أي معلومات أخرى حتى يفرج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بصفقة الأحرار والذين أعاد اختطافهم.