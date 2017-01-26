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توأمان بفارق 42 يوماً في مدينة العين الإماراتية

الخميس 26 يناير 2017 11:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

توأمان بفارق 42 يوماً في مدينة العين الإماراتية

شهد مستشفى توام في مدينة العين، أخيراً، حالة نادرة لولادة توأمين، بينهما 42 يوماً فارقاً زمنياً.

وبدأت قصة التوأم (ذياب وبطي) عندما شعرت والدتهما بآلام المخاض قبل موعد ولادتها الأصلي بثلاثة أشهر. وتبين للفريق الطبي المعالج أن الجنين الأول فقد مشيمته، بينما لايزال وضع الثاني طبيعياً.                       

وقرر الفريق الطبي، برئاسة أخصائية طب الأجنة الدكتورة سنها بربها، ومتابعة أخصائية الأمراض النسائية والتوليد، الدكتورة هناء شريف خيون، البدء بخطة علاجية لمساعدة المريضة على إنجاب الجنين الأول، والإبقاء على الثاني حتى يحين موعد ولادته عند اكتمال نموه.    

وبعد موافقة العائلة على الخطة العلاجية، ولد الطفل الأول (ذياب)، وأدخل إلى حاضنة أطفال، بينما ولد توأمه (بطي) بعده بـ42 يوماً، مكتمل النمو وبصحة جيدة، إذ يبلغ وزنه 3.5 كيلوغرامات بعد بلوغه ثلاثة أشهر.

وعزا استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة في المستشفى، الدكتور سعد الأسود، نجاح الخطة العلاجية التي أسفرت عن ولادة التوأمين إلى الرعاية الطبية الفائقة التي يوفرها المستشفى في قسم أمراض النساء والتوليد، الذي يعد الأكبر في الدولة، ويقدم رعاية طبية تشمل طيفاً واسعاً من التخصصات الرئيسة والدقيقة للمرضى الداخليين والخارجيين على حد سواء، بإشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين ذوي الكفاءات العالية والاستشاريين المدربين في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقال إن القسم يوفر الرعاية الشاملة على مدار الـ24 ساعة لمرضاه، فيما تشمل الخدمات المقدمة قسم أمراض النساء وخدمات المساعدة على الإنجاب والأورام النسائية ووحدة الأمومة والجنين والجراحات النسائية وقسم التوليد.

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