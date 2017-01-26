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3 أسرى يدخلون أعوماً جديدة في سجون الاحتلال

الخميس 26 يناير 2017 11:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

3 أسرى يدخلون أعوماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الخميس، ثلاثة أسرى من الصفة المحتلة أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت إذاعة صوت الأسرى، أن أحد الأسرى محكوم بالمؤبد، إضافة إلى الأسيرين المحكومان بأحكام متفاوتة.

وأكدت الإذاعة، أن الأسير محمد توفيق حسين غوادرة (34 عامًا) يدخل عامه 13 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004.

وأضافت أن الأسير علاء كامل معوض حلو (35 عامًا) من مدينة نابلس محكوم بالسجن 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2004، دخل عامه 13 في السجون.

وأشارت إلى أن الأسير، محمد عبد الجبار البرغوثي (39 عامًا) من مدينة رام الله محكوم بالسجن 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2008، دخل عامه التاسع داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

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