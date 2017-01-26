مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

جددت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الصهيونية الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين المقتحمين حاولوا أداء إيماءات تلمودية في المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

ويتواجد في المسجد عدد كبير من المصلين، خاصة من أبناء البلدة القديمة في القدس المحتلة، وينتشرون في أرجاء المسجد لمراقبة اقتحامات المستوطنين، وسلوكهم الاستفزازي في المسجد المبارك، لإحباط أي محاولة للمس بالمسجد.

يشار إلى أن، قوات الاحتلال تفتح بشكل شبه اليومي باب المغاربة للمستوطنين لتدنيس باحات الأقصى في استفزاز واضح للفلسطينيين والمسلمين في العالم.