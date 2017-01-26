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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خان يونس

الخميس 26 يناير 2017 09:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خان يونس

توغلت جرافات عسكرية للاحتلال، بشكل محدود، في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس، شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن أربع جرافات عسكرية للاحتلال انطلقت من بوابة موقع "كيسوفيم" العسكرية، وباشرت بعمليات تجريف وتمشيط، خارج الشريط الحدودي.

وأشارت إلى أن التوغل رافقه تمركز عدة دبابات فوق تلال رملية داخل السياج الحدودي، لتوفير حماية لتلك الجرافات؛ فيما تسير جيبات عسكرية بموازاتها، بينما تُحلق طائرات الاستطلاع في أجواء منطقة التوغل.

ويعمد الاحتلال في توغلاته المتكررة في المناطق الحدودية إلى تجريف المزروعات في تلك المناطق خوفًا من وجود أعمال للمقاومة في تلك المنطقة، الأمر الذي يتسبب بخسائر للمزارعين الفلسطينيين.

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