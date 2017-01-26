حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مدن نابلس وجنين وبيت لحم المحتلة.

فمن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر صلاح، والأسير المحرر نائل البشتاوي، وحذيفة أبو نعمة، وهو طالب في جامعة النجاح.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أسعد أبو خليفة، والأسير المحرر أحمد أسعد أبو خليفة.

واعتقلت قوات الاحتلال إياد المناصرة، ويوسف عزات، من مدينة بيت لحم المحتلة.