  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

الخميس 26 يناير 2017 09:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مدن نابلس وجنين وبيت لحم المحتلة.

فمن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر صلاح، والأسير المحرر نائل البشتاوي، وحذيفة أبو نعمة، وهو طالب في جامعة النجاح.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أسعد أبو خليفة، والأسير المحرر أحمد أسعد أبو خليفة.

واعتقلت قوات الاحتلال إياد المناصرة، ويوسف عزات، من مدينة بيت لحم المحتلة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

منخفض أجنادين القطبي في ضيافة فلسطين المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بحملة مداهمات في الضفة والقدس المحتلتين
thumb

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة
thumb (2)

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 7 وتستدعي 7 آخرين

مداهمات وتسليم بلاغات ببلدات الضفة المحتلة

الأخبار الرئيسية

منذ 12 دقيقة

إصابة جندي صهيوني إثر اشتباكات مع مقاومين بجنين
منذ 11 ساعة

إصابة شاب بعملية إطلاق نار قرب رام الله
منذ 14 ساعة

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس قرب رام الله
منذ 12 ساعة

منخفض أجنادين القطبي في ضيافة فلسطين المحتلة
منذ 15 ساعة

حماس والجهاد تتفقان على التعاون المشترك في لبنان
منذ 19 ساعة

غزة.. 100 ألف ساعة من العزل

مقالات

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

مصر و صراع الاحجام الاحجام مع حماس!!؟؟

د. عماد الحديدي
واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

واشنطن .."نُناقِش نَقل السّفارة"

د. محمود العجرمي
لهذا ستظل المصالحة متعثّرة

لهذا ستظل المصالحة متعثّرة

لمى خاطر
تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

حسام الدجني