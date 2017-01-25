منخفض أجنادين القطبي في ضيافة فلسطين المحتلة

قناة الأقصى - غزة

تتأثر فلسطين إعتباراً من ساعات المساء والليل من يوم غدٍ الخميس وحتى صباح الأحد من بمنخفض أجنادين الجوي المصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ ، ومن المتوقع أن تهطل كميات جيدة جداً الى ممتازة من الامطار فوق معظم المناطق خلال فترة تأثير المنخفض الجوي ، بالإضافة الى فرصة لتساقط زخات خفيفة من الثلوج أحيانا فوق القمم الجبلية العالية.

ومن المتوقع أن يطرأ يوم غد الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهارً، وبارداً ليلاً. وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق.

ومع ساعات المساء والليل من يوم الغد الخميس يتوقع طقس فلسطين أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من غرب روسيا ووسط البحر الأسود ثم الى وسط تركيا وغربها وصولاً الى جزيرة قبرص وغرب سوريا ، مصحوباً بكتلة هوائية باردة الى باردة جداً.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار تدريجياً فوق المناطق الشمالية وتمتد لباقي المناطق مساء يوم الغد الخميس وقد تصحب بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا ورياح قوية أحياناً.

وفي يوم الجمعة توقع طقس فلسطين أن يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي بالتزامن مع تحركه نحو شمال غرب سوريا، ويطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً وماطراً على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا.

ومع ساعات الليل من يوم الجمعة تعبر البلاد جبهة هوائية جديدة وباردة جداً من أصول قطبية، وتزداد برودة الطقس ويشتد تساقط الأمطار فوق معظم المناطق بمشيئة الله، بحيث تصبح غزيرة على فترات ومصحوب بزخات البرد وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل إلى 70كم/ساعة. كما وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخر وفجر السبت لتساقط زخات من الثلوج والثلوج المخلوطة بالأمطار فوق القمم العالية.

وفي يوم السبت يتوقع أن يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً جداً، وتسقط الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تتركز لاحقاً على المناطق الوسطى والجنوبية.

كما وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من الثلوج أحياناً فوق القمم العالية من الضفة وجبال الجليل الأعلى .

ولا يستبعد طقس فلسطين أن تتأثر المنطقة مع مساء يوم السبت بجبهة هوائية سريعة جديدة قد تعمل على إستمرار الهطولات المطرية أو الثلجية على فترات حتى صباح الأحد.

وتحذر الأرصاد الجوية من:

1 – خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة

2 – خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض

3 – خطر شدة سرعة الرياح

4 – خطر الإنزلاق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات الثلوج فوق القمم العالية