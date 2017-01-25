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المحكمة العسكرية تحكم على 8 مدانين بالتجسس على المقاومة

الأربعاء 25 يناير 2017 06:32 م بتوقيت القدس المحتلة

المحكمة العسكرية تحكم على 8 مدانين بالتجسس على المقاومة

قناة الأقصى - غزة

حكمت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري اليوم، على ثمانية مُدانين بالنيل من الوحدة الثورية، بأحكام متفاوتة.

وقدم المُدانون الثمانية معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها، وذلك إلى أن تم القبض عليهم.

وفي تفاصيل الأحكام فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على كل من المدان الأول (م،ع) عسكري برتبة عقيد من جهاز الأمن الوقائي من مواليد عام 1967 والمدان الثاني (هـ،م) عسكري برتبة رائد ويعمل بجهاز الأمن الوقائي ومن مواليد عام 1972، وعلى المدان الثالث (س،ا) عسكري تفريغات 2005 ومن مواليد  عام 1980م، بتهمة النيل من الوحدة الثورية خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979معطوفاً عليه المادة 124 من نفس القانون.

كما حكمت على كل من المدان الرابع (ا،م) عسكري من مواليد 1973 برتبة مساعد أول، والمتهم الثامن (م،ا) عسكري من تفريغات 2005 ومن مواليد عام 1985 بالسجن (7سنوات) مع الأشغال الشاقة، كما حكمت على المدان الخامس (ط،أ) عسكري من تفريغات 2005، ومن مواليد عام 1981بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15سنة).

كما حكمت على المدان السادس (ش،أ) عسكري من تفريغات 2005 ومن مواليد عام 1982،  والمدان السابع (ف،م) عسكري من تفريغات 2005 ومن مواليد 1986 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة النيل من الوحدة الثورية خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979معطوفاً عليه المادة 124من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أنه في نهاية عام 2014 قام المدان الأول بتكليف المدان الثاني بجمع معلومات أمنية عن قطاع غزة فوافق على ذلك وكلف المدان الثاني كلاً من المدانين الثالث والرابع بتلك المهام وقاموا فعلاً بجمع المعلومات عن فصائل المقاومة وهيكلياتها ومعلومات عن الأنفاق، واستمروا في أعمالهم إلى أن تم القبض عليهم قاصدين من كل ذلك الإضرار بمصلحة الشعب وأمنه.

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