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حماس والجهاد تتفقان على التعاون المشترك في لبنان

الأربعاء 25 يناير 2017 05:52 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس والجهاد تتفقان على التعاون المشترك في لبنان

قناة الأقصى - غزة

اتفقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على تفعيل التواصل والتنسيق بين قيادة الحركتين في لبنان والتعاون لتفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية ويعزز العلاقات الأخوية مع الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد في مكتب حركة حماس ببيروت وحضره قيادات من حماس برئاسة ممثل الحركة في لبنان علي بركة، وقيادات من الجهاد الإسلامي برئاسة ممثلها في لبنان أبو عماد الرفاعي.

وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون اللبناني الفلسطيني وصولاً إلى معالجة شاملة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية عبر تقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب اللبناني، بما يحفظ سيادة لبنان ويوفر الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرضهم المحتلة.

وشددت الحركتان على أن الوجود الفلسطيني في لبنان سيبقى عامل استقرار في هذا البلد، وستبقى المخيمات الفلسطينية في لبنان محطات نضالية على طريق العودة إلى فلسطين.

ووجهت الحركتان التحية إلى شبان الانتفاضة وشاباتها، وأدانتا الاعتداءات الصهيونية على قرية أم الحيران بالنقب المحتل، وأكدتا رفضهما الكامل لنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.

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