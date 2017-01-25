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وتواصل احتجاز العشرات

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين على خلفية سياسية

الأربعاء 25 يناير 2017 04:53 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين على خلفية سياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة أربعة مواطنين بينهم محرر وجامعيان، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي بيت لحم اعتقل الوقائي الأسير المحرر زكي يوسف ديرية من بلدة بيت فجار بعد استدعائه للمقابلة أمس، حيث أعلن إضرابه لحظة اعتقاله، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

وفي نابلس اعتقل جهاز الوقائي الطالبين في جامعة النجاح، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مجدي الزاغة بعد مداهمة منزله أمس، والحافظ لكتاب الله إبراهيم عابد بعد استدعائه للمقابلة أمس.

كما اعتقل نفس الجهاز في المدينة الشاب أنس عاكف اشتية، وهو شقيق الأسير في سجون الاحتلال مصعب اشتية.

ويواصل وقائي طولكرم اعتقال الطالب في جامعة خضوري أربكان طبسية لليوم الـ29 على التوالي.

وفي رام الله اقتحمت المخابرات العامة الليلة الماضية سكن رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الطالب أحمد العايش في محاولة لاعتقاله وفتشته وعبثت بمحتوياته مع العلم أنه لم يكن متواجدا فيه.

وفي الوقت ذاته تواصل المخابرات اعتقال زميله عبد اللطيف صبح لليوم الـ11 على التوالي وعكرمة أيوب لليوم السادس على التوالي ويحرمهم من أداء امتحاناتهم كباقي طلبة الجامعة.

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