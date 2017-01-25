البطاطس والخبز المحرّقان قد يسببان السرطان

قال علماء تابعون للحكومة البريطانية إن طهو البطاطس والخبز إلى درجة الحرق قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة بانتظام.

وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن تجارب أجريت على حيوانات أظهرت أن مادة تسمى "أكريلاميد" -وتنتج عند تحميص أو قلي أو شوي النشويات في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة- تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت الوكالة في بيان قوبل بانتقادات من بعض الخبراء المستقلين أنه للحد من هذه المخاطر يتعين على المستهلكين طهو هذه الأطعمة في درجات حرارة أقل وأكلها عندما يصل لونها إلى الذهبي وليس البني.

وتابع البيان "اتفق العلماء على أن الأكريلاميد يمكن أن تصيب الإنسان بالسرطان".

وأضافت الوكالة "كقاعدة عامة اكتفوا باللون الأصفر الذهبي أو أفتح عند قلي أو خبز أو تحميص أو شوي النشويات كالبطاطس والخضروات الجذرية والخبز".

لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك كثيرا من الأطعمة والعادات التي اتضح بيقين أكبر أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين وشرب الخمر وزيادة الوزن، وإنه يتعين على المستهلكين تغيير هذه العادات قبل غيرها.

وقالت جمعية أبحاث السرطان البريطانية الخيرية ردا على بيان الوكالة "الأدلة من التجارب على الحيوانات أظهرت أن الأكريلاميد يمكنها التفاعل مع الحمض النووي في خلايانا لذلك فإنها قد ترتبط بالإصابة بالسرطان".

وأضافت "لكن الأدلة من الدراسات البشرية أظهرت أنه فيما يتعلق بأغلب أنواع السرطان فإنه لا توجد صلة بينها وبين الأكريلاميد".