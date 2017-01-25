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الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية بالقدس

الأربعاء 25 يناير 2017 11:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية لم تتوقف للتفتيش على حاجز عسكري صهيوني شمالي شرق القدس المحتلة.

وأفاد موقع "0404" العبري، بأن الجنود الصهاينة أطلقوا النار باتجاه مركبة فلسطينية بعد عدم وقوف سائقها للتفتيش على حاجز "حزما" العسكري شمالي شرق القدس.

وادعى الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، أن المركبة الفلسطينية كانت مسرعة أثناء عبور الحاجز، وأن الشاب الذي كان بداخلها استطاع الانسحاب من المكان باتجاه بلدة حزما، دون التمكن من اعتقاله.

ولم تسفر الحادثة عن وقوع إصابات في صفوف الجنود المتمركزين على الحاجز، فيما لازالت أعمال البحث عن الفلسطيني ما زالت جارية.

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