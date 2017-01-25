  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح

الأربعاء 25 يناير 2017 08:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح

قناة الأقصى - رفح

توغلت جرافات عسكرية صهيونية بشكل محدود صباح الأربعاء، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار تجاه أراضي المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة جرافات انطلقت من المواقع العسكرية شرق رفح، وتوغلت لقرابة 100 متر في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة.

ونفّذت الجرافات أعمال تجريف وتسوية في أراضي المواطنين الحدودية مع وضع سواتر ترابية على الحدود.

وتعد التوغلات الصهيونية المحدودة شرق وشمال قطاع غزة، خرقا مستمرا لإعلان وقف إطلاق النار المبرم بين الفصائل وقوات الاحتلال برعاية مصرية بعد حرب عام 2014.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
hqdefault

الخليل: الاحتلال يستدعي الصحفية فيحاء شلش

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بحملة مداهمات في الضفة والقدس المحتلتين

أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
FB_IMG_1485220821436

الاحتلال يعتقل شابا وفتى خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل
الاحتلال أنفاق القسام حماس

الاحتلال يؤسس كتيبة خاصة للتعامل مع أنفاق المقاومة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة المحتلة
منذ 10 ساعات

مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها شرق الوسطى
منذ 10 ساعات

إطلاق نار تجاه قوة صهيونية جنوب القطاع
منذ 19 ساعة

حماس: نقل السفارة الأمريكية للقدس "صبٌ للزيت على النار"
منذ 22 ساعة

"يديعوت" تكشف تفاصيل اجتماعات "الكابينيت" قبل حرب 2014
منذ 20 ساعة

الزهار: كتائب القسام ضربت منظومة أمن الكيان في مقتل

مقالات

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

حسام الدجني
لا تأكلوا البازلاء المجمدة؟!

لا تأكلوا البازلاء المجمدة؟!

د.يوسف رزقة
ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق
هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف