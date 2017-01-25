توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح

قناة الأقصى - رفح

توغلت جرافات عسكرية صهيونية بشكل محدود صباح الأربعاء، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار تجاه أراضي المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة جرافات انطلقت من المواقع العسكرية شرق رفح، وتوغلت لقرابة 100 متر في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة.

ونفّذت الجرافات أعمال تجريف وتسوية في أراضي المواطنين الحدودية مع وضع سواتر ترابية على الحدود.

وتعد التوغلات الصهيونية المحدودة شرق وشمال قطاع غزة، خرقا مستمرا لإعلان وقف إطلاق النار المبرم بين الفصائل وقوات الاحتلال برعاية مصرية بعد حرب عام 2014.