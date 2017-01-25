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بالأسماء : الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة المحتلة

الأربعاء 25 يناير 2017 07:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة  المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 17 مواطنا من مدن طولكرم وبيت لحم ورام الله والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال عتقلت من كل من اكتابا ويعبد وعانين وبدو وبيت لحم ومخيم الفوار، وخمسة من مخيم نور شمس، وثلاثة من اللبن، وواحدا من قلقيلية واثنان من بيت عنان.

وعرف من بين المعتقلين، في مدينة طولكرم المحتلة، محمد أديب غريفي، وراجي غريفي ، ومحمد عزه، وعلي خيري أبو صلاح.

ومن مدينة رام الله المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال باسم سعيد البرغوثي، ومن بيت لحم، اعتقلت كلا من نضال أندونية، وأمير نضال أنودنية، إضافة لاعتقالها مالك محمد حميد، من مدينة القدس المحتلة

وفي سياق متصل، استدعت قوات الاحتلال الصحفية فيحاء شلش زوجة الأسير الصحفي محمد القيق للمقابلة بعد تفتيش منزل عائلة زوجها بمنطقة دورا بالخليل، وإخضاعها للتفتيش العاري.

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