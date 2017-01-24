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النائب دحبور: يجب محاسبة من اعتدى على زوجة المحرر حبايبة في جنين

الثلاثاء 24 يناير 2017 07:36 م بتوقيت القدس المحتلة

النائب دحبور: يجب محاسبة من اعتدى على زوجة المحرر حبايبة في جنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

دعا النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين إبراهيم دحبور، الجهات المختصة إلى ضرورة محاسبة من تسبب بإجهاض زوجة الأسير المحرر ناصر حبايبة، عقب الاعتداء عليها من قبل أجهزة أمن السلطة، وضرورة إنصاف العائلة المتضررة ورد الاعتبار لها من أعلى المستويات، والعمل على إنهاء هذه المظاهر من اعتداء وضرب وسحل ومصادرة لكرامة الإنسان وانتهاك لحرمة بيته وجسده.  

وأكد دحبور، في تصريح صحفي، أن هذا الاعتداء مستنكر ومدان، ولا يتفق مع دور أجهزة الأمن التي يقع على عاتقها حماية المواطن ورعايته بدلاً من الاعتداء عليه وإهانته وانتهاك حرماته وأعراضه.  

وتابع "إن الاعتداء السافر على زوجة المحرر حبايبة لا يتفق مع قيم المروءة والرجولة التي تمنع الاعتداء على النساء وتحافظ عليهن، كونهن يمثلن النصف الأهم في المجتمع، ويمارسن دورهن في التربية والحفاظ على الأبناء والقيام برعاية وخدمة شؤون الأسرة الفلسطينية التي تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال".  

ودعا النائب في التشريعي، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى احترام ذوي الأسرى وحفظ غيبتهم ورعاية أسرهم وتفقد أحوالهم، بدلاً من ملاحقتهم والاعتداء عليهم، مضيفاً أن "مهمة رجل الأمن تكمن في حفظ القانون وحماية المواطن وحفظ النظام العام، وهذه الواقعة مثلت اعتداءً صارخاً على كل ذلك؛ لذا لا بد من التحقيق في الأمر ومحاسبة الفاعلين".

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