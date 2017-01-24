مستوطنون يستولون على محل تجاري في القدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

استولت مجموعة من المستوطنين اليهود، بحماية قوة معززة من جنود الاحتلال، ظهر الثلاثاء، على محل تجاري في عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وبدأ المستوطنون بأعمال الحفر من منزل مجاور يسيطرون عليه، إلى داخل المحل، رغم عدم امتلاكهم ترخيص لأعمال البناء.

وقال رأفت صب لبن، الذي يقيم في منزل أعلى المحل التجاري، إن سلطة الآثار الصهيونية أوقفت الحفريات، في حين تمنع العائلة من دخول المخزن بادعاء أن المخزن ليس ملك لعائلة صب لبن، بموجب قرار المحكمة.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية قررت في 21 كانون الأول الماضي، بالسماح لنورا صب لبن وزوجها بالبقاء لمدة عشر سنوات، وبعدها سيتم تسليمه للمستوطنين، فيما أخلت المحكمة ذاتها ستة أفراد من عائلة صب لبن من المنزل.