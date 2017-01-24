حماس تطالب لبنان بحل عادل للاجئي تجمع الشبريحا

قناة الأقصى - بيروت

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في تجمع الشبريحا المتضررين من مرور "أتوستراد" الجنوب في منازلهم.

جاء ذلك خلال زيارة مكتب شؤون اللاجئين في حماس، لتجمع الشبريحا للاجئين الفلسطينيين في الجنوب اللبناني لمتابعة قضية الأتوستراد الذي يهدد أكثر من 55 عائلة بالتشرد.

وطالب المكتب الدولة اللبنانية بتأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، من خلال إقرار حقوقهم الإنسانية والمدنية وخصوصا حقي العمل والتملك ريثما يتمكنون من العودة إلى ديارهم في فلسطين.

ودعا مكتب اللاجئين إدارة الأونروا إلى التحرك وأخذ دورها في إيجاد حل ومعالجة هذه القضية حلا عادلا كونها مؤسسة دولية تعنى بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وشرح الأهالي المتضررون من الأوتستراد العربي الذي سيمر فوق أنقاض منازلهم آخر المستجدات بخصوص هذه الأزمة، مطالبين الدولة اللبنانية بمنازل بديلة، مستنكرين التعويض الزهيد الذي عُرض عليهم مقابل إخلاء منازلهم.

وأكد الأهالي أنهم ليسوا ضد أي مشروع تطويري، ولكنهم في المقابل لن يقبلوا أن يتعرضوا للظلم والمعاناة من جديد.