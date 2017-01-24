  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

في تأبين الشهيد يوسف الأغا

الزهار: كتائب القسام ضربت منظومة أمن الكيان في مقتل

الثلاثاء 24 يناير 2017 12:53 م بتوقيت القدس المحتلة

الزهار: كتائب القسام ضربت منظومة أمن الكيان في مقتل

قناة الاقصى - خانيونس

أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن كتائب القسام استطاعت ضرب منظومة الأمن الصهيونية في مقتل، بعد أن تمترس المقاتلون بباطن الأرض مختفين عن أنظار طائرات الاحتلال.

وأضاف الزهار خلال حفل تأبين الشهيد القسامي يوسف الأغا الي ارتقى بانهيار نفق للمقاومة، الليلة الماضية، أن "أنفاق الإعداد كلفتنا وعوائلنا الكثير، لكننا في يوم من الأيام سندخل عليهم الباب، وإذا دخلنا سيفتح الله علينا هذه البلاد".

من جهته، شدد أبو محمد القائد الميداني في القسام، في كلمة للكتائب بحفل التأبين أن القسام يثبت في كل يوم ومع كل قطرة دم، أنه لا يتوانى ولو للحظة عن الإعداد المتواصل في سلسلة جهادية مستمرة.

وقال إن الكتائب وهي تودع الشهيد يوسف الأغا، تؤكد أن المعركة مستمرة حتى نيل الحقوق.

وزف القسام يوم الجمعة الماضي، الشهيد يوسف عصام الأغا (22 عاماً) الذي ارتقى إثر انهيار نفق للمقاومة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
441

جيش الكيان يستبدل نظام "هنيبعل" بآخر أشد عنفا

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا
441

الكيان يتعرض لهجمات إلكترونية خطيرة
رئيس-الموساد-الاسرائيلى-السابق-إفرايم-هليفي1

﻿رئيس الموساد الأسبق ينتقد قادة الكيان

مقتل جندي صهيوني خلال تدريبات بالجولان

الأخبار الرئيسية

منذ 8 دقائق

حماس: نقل السفارة الأمريكية للقدس "صبٌ للزيت على النار"
منذ ساعتين

"يديعوت" تكشف تفاصيل اجتماعات "الكابينيت" قبل حرب 2014
منذ ساعة

أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي صحفيا
منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بحملة مداهمات في الضفة والقدس المحتلتين
منذ 4 ساعات

الأسيرة رندة الشحاتيت تعلن الإضراب عن الطعام
منذ 15 ساعة

حماس تدين اعتداء السلطة على منزل المحرر حباينة

مقالات

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

حسام الدجني
لا تأكلوا البازلاء المجمدة؟!

لا تأكلوا البازلاء المجمدة؟!

د.يوسف رزقة
ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق
هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف