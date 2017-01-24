الزهار: كتائب القسام ضربت منظومة أمن الكيان في مقتل

قناة الاقصى - خانيونس

أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن كتائب القسام استطاعت ضرب منظومة الأمن الصهيونية في مقتل، بعد أن تمترس المقاتلون بباطن الأرض مختفين عن أنظار طائرات الاحتلال.

وأضاف الزهار خلال حفل تأبين الشهيد القسامي يوسف الأغا الي ارتقى بانهيار نفق للمقاومة، الليلة الماضية، أن "أنفاق الإعداد كلفتنا وعوائلنا الكثير، لكننا في يوم من الأيام سندخل عليهم الباب، وإذا دخلنا سيفتح الله علينا هذه البلاد".

من جهته، شدد أبو محمد القائد الميداني في القسام، في كلمة للكتائب بحفل التأبين أن القسام يثبت في كل يوم ومع كل قطرة دم، أنه لا يتوانى ولو للحظة عن الإعداد المتواصل في سلسلة جهادية مستمرة.

وقال إن الكتائب وهي تودع الشهيد يوسف الأغا، تؤكد أن المعركة مستمرة حتى نيل الحقوق.

وزف القسام يوم الجمعة الماضي، الشهيد يوسف عصام الأغا (22 عاماً) الذي ارتقى إثر انهيار نفق للمقاومة.