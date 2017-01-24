أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي صحفيا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة حملة اعتقالات واعتداءات بحق المواطنين، حيث اعتدت مساء الإثنين على زوجة أسير محرر ما أدى إلى إجهاضها، في حين اعتقلت خمسة مواطنين من أنحاء متفرقة من محافظات الضفة.

ففي محافظة جنين، فقدت زوجة الأسير المحرر ناصر حبايبة جنينها، عقب الاعتداء عليها من قبل عناصر الأمن الوقائي خلال محاولتها تخليص نجلها القاصر سلطان حبايبة (15 عامًا) الذي تم اعتقاله.

إلى ذلك، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، أنور أحمد الشيخ بعد مداهمة منزله في قرية مراح رباح، وذلك عقب تفتيش المنزل ومصادرة جهاز حاسوب وأوراق خاصة، بينما استدعت مخابرات السلطة في المدينة الصحفي إسلام سالم للمقابلة اليوم الثلاثاء.

وفي محافظة الخليل، يواصل الأمن الوقائي لليوم الثاني على التوالي استدعاء الشاب أمجد عبد السلام كرامة، حيث احتجزه حتى الساعة الثالثة ثم أفرج عنه، بينما يواصل احتجاز هويته الشخصية على أن يعود للمقابلة يوم الخميس المقبل.

وفي سياق آخر، نقلت مخابرات الخليل الطالب بجامعة الخليل صهيب أبو جارور والطالبين بجامعة بوليتكنك فلسطين جبريل أبو صبيح وبراء بلوط إلى سجن أريحا المركزي، في حين يواصل اعتقال الطالبين فارس جبور وأمجد سلهب بذات السجن، مع وجود تأكيدات بتعرضهما للتعذيب.

وفي محافظة سلفيت، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر صهيب أحمد مرعي بعد استدعائه للمقابلة، وهو من قرية قراوة بني حسان.

وفي محافظة نابلس، اعتقل الأمن الوقائي الشاب عمر هواش من منطقة رأس العين، والشاب أحمد زيادة من المدينة، بينما اعتقلت المخابرات في رام الله الطالب في جامعة بيرزيت محمد راجي.