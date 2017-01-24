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الحكم على الأسير المقدسي حكيم درباس بالسجن 5 سنوات ونصف

الثلاثاء 24 يناير 2017 11:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

الحكم على الأسير المقدسي حكيم درباس بالسجن 5 سنوات ونصف

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حكمت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة على الأسير المقدسي حكيم موسى داوود درباس (18 عامًا) من بلدة العيسوية بالسجن الفعلي مدة خمس سنوات ونصف، بعد أن أدانته بالعضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومشاركته في نشاطات ضد الاحتلال.

وكان درباس اعتقل بتاريخ 28/2/2016 حينما كان قاصرًا، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، وبعد عدة أشهر أعيد للتحقيق مجددًا، وصدرت بحقه لائحة اتهام طويلة.

وتنقل الأسير في عدة سجون، ويقبع حاليً في سجن "ريمون"، وذلك بحسب لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

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