الأسيرة رندة الشحاتيت تعلن الإضراب عن الطعام

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكدت شقيقة الأسيرة رندة محمد سيف الشحاتيت (32 عاماً) من بلدة دورا بالخليل، أنها أعلنت الاثنين دخولها في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالها وعزلها في سجن هشارون المخصص للأسيرات .

وأفادت جيهان الشحاتيت أن شقيقتها الأسيرة رندة أبلغتها في محكمة عوفر أنها دخلت الإضراب عن الطعام لاعتقالها في العشرين من كانون الثاني الحالي في ظروف قاسية جداً، حيث تم تمديد اعتقالها حتى يوم الخميس القادم، بعد نقلها إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن "هشارون".

يشار أن الأسيرة الشحاتيت أم لثلاثة أطفال وهي من محرري صفقة وفاء الأحرار وأفرج عنها الاحتلال في شهر أب الماضي قبل اعتقالها يوم الجمعة الماضي .