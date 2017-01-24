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بينهم محكوم بالمؤبد

أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الثلاثاء 24 يناير 2017 09:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الثلاثاء 24 يناير أربعة أسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وذكرت إذاعة "صوت الأسرى" من غزة أن الأسرى هم:

من مدينة الخليل، الأسير حازم صادق مصطفى القواسمة (38 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.
والأسير محمود محمد محمود بحيص (39 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير فادي محمد موسى أبو عجمية (37 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير علاء إبراهيم علي الهمص من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 29 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

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