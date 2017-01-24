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بينهم طفل من الخليل

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بحملة مداهمات في الضفة والقدس المحتلتين

الثلاثاء 24 يناير 2017 08:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بحملة مداهمات في الضفة والقدس المحتلتين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من بلدات الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل 11 مواطناً بينهم طفل من مدن رام الله والقدس والخليل المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين، براء جمال صوي، من مدينة طولكرم، بالإضافة لاعتقال ثلاثة مواطنين من مدينة رام الله، وهم: مصطفى حسين شراكة، ومحمود وجدي صافي، ومعروف باجس نخلة.

أما من قرية العيساوية في مدينة القدس المحتلة، فالمعتقلون هم، محمد كايد محمود، وعبد القادر داري، ونديم الصفدي، وخالد أبو غوش، إضافة إلى اعتقالها عمر شرايعة، من مخيم عسكر القديم، نابلس، حيث اعتقل الليلة الماضية على حاجز دير شرف غربي المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بيت امر شمال الخليل واقتحم جنود الاحتلال منزلين واعتقل طفلاً وشاباً.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وحيد ابراهيم موسى أبو مارية (21 عاما) والطفل أمين عماد محمد الصليبي (15 عاما) بعد تفتيش منزليهما.

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