الفصائل بلبنان تطالب بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين

قناة الأقصى - لبنان

دعت الفصائل الفلسطينية في مدينة صور بلبنان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى إيجاد حل عادل لأصحاب البيوت المهددة بالإزالة من طريق الأوتوستراد في تجمع الشبريحا.

وناشد المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه بضرورة إيجاد حل لما يقرب من 50 منزلاً مهدداً بالإزالة، مقدرين في الوقت ذاته أهمية هذا المشروع من الناحية الإنمائية لهذا البلد الداعم للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما طالب المجتمعون بضرورة تحرك إدارة الأونروا وأخذ دورها في إيجاد حل ومعالجة هذه القضية حلا عادلا كونها مؤسسة دولية تعنى في شأن اللاجئين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أدان المجتمعون محاولة التفجير في منطقة الحمرا في بيروت بأشد العبارات مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقة اللبنانية الفلسطينية ومواجهتهم لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الساحتين اللبنانية والفلسطينية .

وطالب المجتمعون وسائل الإعلام بأهمية توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وعدم زج الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية في حدث هي بريئة منه، مؤكدين أن المخيمات ما زالت قلاعا للمقاومة والتي ستبقى وجهتها وبوصلتها فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية.

من جانبه، استنكر المجتمعون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، في حين أدان المجتمعون مشاريع الاستيطان الصهيونية في القدس والضفة، وكذلك الجريمة الصهيونية بحق الفلسطينيين في قرية " أم الحيران" في النقب المحتل وهدم منازلهم وتهجيرهم.