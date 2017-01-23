قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم الاثنين، عدداً من البركسات والخيام وحظائر الأغنام تعود لمواطنين يسكنون في بلدة الجفتلك في الأغوار الفلسطينية الى الشمال من مدينة أريحا، بحجة البناء غير المرخص.

وهدمت سلطات الاحتلال بركسي أغنام وبركساً سكنياً ياوي عائلة المواطن زهير فهمي بني منية، الى جانب هدم حظيرتي أغنام تشكل مصدر رزق للمواطن بني منية. كما أقدمت على هدم بركسي اغنام وبركساً سكنياً للمواطن زاهي فهمي بني منية إلى جانب حظيرة أغنام وخيمة بدوية.

وتأتي هذه الممارسات في إطار نهج وسياسة حكومة الاحتلال في التضيق ودفع المواطنين على الهجرة القسرية ومحاربتهم في سبل الرزق والمعيشة، وفي محاولة لاختلاق وتزييف وقائع في الأغوار الفلسطينية.