  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور : قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار

الإثنين 23 يناير 2017 06:51 م بتوقيت القدس المحتلة

قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم الاثنين، عدداً من البركسات والخيام وحظائر الأغنام تعود لمواطنين يسكنون في بلدة الجفتلك في الأغوار الفلسطينية الى الشمال من مدينة أريحا، بحجة البناء غير المرخص.

وهدمت سلطات الاحتلال  بركسي أغنام وبركساً سكنياً ياوي عائلة المواطن زهير فهمي بني منية، الى جانب هدم حظيرتي أغنام تشكل مصدر رزق للمواطن بني منية. كما أقدمت على هدم بركسي اغنام وبركساً سكنياً للمواطن زاهي فهمي بني منية إلى جانب حظيرة أغنام وخيمة بدوية.

وتأتي هذه الممارسات في إطار نهج وسياسة حكومة الاحتلال في التضيق ودفع المواطنين على الهجرة القسرية ومحاربتهم في سبل الرزق والمعيشة، وفي محاولة لاختلاق وتزييف وقائع في الأغوار الفلسطينية.

قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار
قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار
قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الاحتلال أنفاق القسام حماس

الاحتلال يؤسس كتيبة خاصة للتعامل مع أنفاق المقاومة
عبد دويات

الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً
thumb

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة
thumb (1)

إصابة صياد برصاص الاحتلال ببحر شمال القطاع
الاحتلال

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الاحتلال يؤسس كتيبة خاصة للتعامل مع أنفاق المقاومة
منذ 4 ساعات

الهيئة القيادية لأسرى حماس: سنتصدى لسياسة العزل الإنفرادي
منذ ساعتين

الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً
منذ 10 ساعات

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة
منذ 7 ساعات

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 7 وتستدعي 7 آخرين
منذ 5 ساعات

جيش الكيان يستبدل نظام "هنيبعل" بآخر أشد عنفا

مقالات

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

تقويم لسياسة أوباما واستشراف سياسة ترامب

حسام الدجني
لا تأكلوا البازلاء المجمدة؟!

لا تأكلوا البازلاء المجمدة؟!

د.يوسف رزقة
ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق
هل 2017 عام الكارثة؟

هل 2017 عام الكارثة؟

مصطفى الصواف