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بدعوى قتل مستوطن رشقاً بالحجارة

الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً

الإثنين 23 يناير 2017 05:00 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حكمت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، بالسجن الفعلي على الأسير المقدسي عبد دويات (20عاماً) من القدس المحتلة لمدة 18 عاماً وغرامة مالية 100 ألف شيقل، بتهمة التسبب بقتل قتل المستوطن الصهيوني "الكسندر لبلوفيتش" بعد القاء الحجارة باتجاه مركبته لدى مروره من أحد شوارع بلدة جبل المكبر شهر أيلول عام 2015.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت شهر نيسان من العام الماضي منزل الأسير المقدسي الكائن في قرية صور باهر بألواح حديدية، كما ألغت إقامته وسحبت مخصصات تأمينه بقرار من وزير الداخلية الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان مقدسيين من قرية صور باهر محمد صلاح أبو كف، محمد جهاد الطويل، وليد فراس الأطرش، عبد دويات، وعلي صبرة، وادعى الاحتلال أن عبد دويات هو المتهم الرئيسي بقتل المستوطن.

الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً
الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً
الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي عبد دويات بالسجن 18 عاماً
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