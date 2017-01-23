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في محاولة لإحباط عمليات أسر جديدة لجنوده

جيش الكيان يستبدل نظام "هنيبعل" بآخر أشد عنفا

الإثنين 23 يناير 2017 01:43 م بتوقيت القدس المحتلة

جيش الكيان يستبدل نظام "هنيبعل" بآخر أشد عنفا

قناة الأقصى – القدس المحتلة

قالت مصادر عسكرية صهيونية اليوم، الإثنين، إن الجيش الصهيوني قرر استبدال، نظام الأسر "هنيبعل" بنظام أشد عنفا، في محاولة لإحباط عمليات أسر جديدة لجنوده من قبل المقاومة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال العامة، فإن النظام الجديد يسمح باستهداف المجموعة الخاطفة بشكل عنيف والسماح بإطلاق النار إلى داخل الحدود الصهيونية في حال وقعت العملية داخل الكيان.

ولفتت إذاعة الجيش، أنه جرى تعميم بنود النظام الجديد على جنود الجيش الصهيوني خلال شهر يونيو من العام الماضي، وبدأ سريان العمل به بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن اسم النظام الجديد بقي طي الكتمان.

الجدير ذكره أن إجراء "هانيبال" يتيح لقوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة لإنقاذ أي جندي صهيوني من الوقوع في الأسر حتى لو شكل ذلك خطرا على حياته.

وكان ما يسمى بمراقب عام الدولة في الكيان القاضي يوسف شبيرا قد أوصى بإلغاء هذا الإجراء في إطار تقرير يعده حول العدوان على قطاع غزة صيف 2014.

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