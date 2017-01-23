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شهيد فلسطيني بسجون سوريا

الإثنين 23 يناير 2017 01:15 م بتوقيت القدس المحتلة

شهيد فلسطيني بسجون سوريا

قناة الأقصى - دمشق

استشهد اللاجئ الفلسطيني محمد طه أبو ناصر من مخيم اليرموك، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، حيث أُعتقل يوم 24 / 5 / 2015 من قبل أحد الحواجز التابعة للنظام السوري بدمشق.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إنه باستشهاد أبو ناصر ترتفع الحصيلة الاجمالية للضحايا الفلسطينيين الذي قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى (458).

وتوقعت المجموعة أن تتجاوز الأعداد الحقيقة ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري على مصير أكثر من 1146 معتقلاً فلسطينياً إضافة إلى خشية بعض أهالي الضحايا من التبليغ عن مصير أبناءهم خوفاً من الاعتقال.

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